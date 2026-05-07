Подорожчання проїзду в Рівненській області стало наслідком перегляду тарифів у місті Сарни, де виконком ухвалив нову вартість поїздки в міських маршрутках на рівні 20 гривень, яка почала діяти з 1 травня, повідомляє Politeka.

Рішення оприлюднили у пресслужбі Сарненської міської ради. Там зазначили, що процес супроводжувався тривалими перемовинами між владою та перевізниками, оскільки сторони мали різні підходи до розрахунків вартості перевезень.

Спочатку транспортні компанії пропонували значно вищий рівень оплати — 26 гривень за поїздку. За їхніми підрахунками, саме така цифра відповідала поточним витратам на утримання автопарку та виконання рейсів.

У міськраді підкреслили, що в результаті вдалося досягти компромісного рішення. Тариф у 20 гривень назвали мінімально можливим для збереження регулярного руху автобусів без різкого навантаження на пасажирів.

Окремо влада пояснила, що з моменту попереднього перегляду вартості ситуація суттєво змінилася. Тоді квиток коштував 15 гривень, і цей рівень був встановлений ще у квітні 2025 року.

Серед ключових чинників зростання витрат називають пальне. Дизельне паливо подорожчало з 54 до 88 гривень за літр, що дало приріст понад 60%.

Також відчутно змінилися ціни на запчастини. Імпортні комплектуючі стали дорожчими на 25–35%, що вплинуло на обслуговування транспорту та регулярність ремонтів.

Додатковим навантаженням стало підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень. Це автоматично збільшило витрати підприємств, які забезпечують пасажирські перевезення.

У повідомленні міськради наголошується, що транспортні компанії працюють у складних умовах. Через зменшення кількості пасажирів частина рейсів виконується з мінімальним завантаженням, але маршрути не скорочують, аби зберегти сполучення між районами.

Водночас у владі зазначають, що повне збереження старого тарифу могло б призвести до зупинки окремих напрямків і втрати робочих місць для водіїв.

Таким чином, подорожчання проїзду в Рівненській області стало вимушеним кроком для підтримки стабільності транспортної системи, яка продовжує працювати навіть за умов економічного тиску та зростання витрат.

