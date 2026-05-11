Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области затронуло сферу обращения с бытовыми отходами, в частности в Костополе, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Костопольского городского совета в конце апреля принял обновленные расчеты для услуг по вывозу и захоронению мусора. Информацию подтвердили в пресс-службе органа местного самоуправления.

Причиной пересмотра называют увеличение расходов по структуре тарифа. Среди основных факторов – подорожание дизельного горючего и сопутствующих материалов, необходимых для работы техники.

После обновления расценок стоимость обработки одного кубометра отходов для бытовых потребителей выросла с 239,67 до 338,79 гривны. Для других категорий пользователей показатель поднялся с 298,73 до 370,03 гривны.

Начисление для населения производится помесячно на одного человека. Окончательная сумма зависит от количества зарегистрированных жильцов и типа застройки — частной или многоквартирной.

По расчетам городского совета, среднее увеличение для одного потребителя составит примерно 12–14 гривен в месяц. Это связано с новой базой тарифов, которая применяется ко всем категориям домохозяйств.

В сообщении также отмечено, что предварительный пересмотр стоимости этой услуги проходил в мае 2025 года. С тех пор расходы предприятий существенно выросли, что и послужило основанием для очередной корректировки.

Последующая динамика расходов в отрасли может повлиять на новые решения по повышению тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области в последующих периодах.

