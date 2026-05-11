Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області торкнулося сфери поводження з побутовими відходами, зокрема в Костополі, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Костопільської міської ради наприкінці квітня ухвалив оновлені розрахунки для послуг із вивезення та захоронення сміття. Інформацію підтвердили у пресслужбі органу місцевого самоврядування.

Причиною перегляду називають збільшення витрат у структурі тарифу. Серед основних чинників — подорожчання дизельного пального та супутніх матеріалів, необхідних для роботи техніки.

Після оновлення розцінок вартість обробки одного кубометра відходів для побутових споживачів зросла з 239,67 до 338,79 гривні. Для інших категорій користувачів показник піднявся з 298,73 до 370,03 гривні.

Нарахування для населення здійснюється помісячно на одну особу. Остаточна сума залежить від кількості зареєстрованих мешканців у житлі та типу забудови — приватної або багатоквартирної.

За розрахунками міської ради, середнє збільшення для одного споживача становитиме приблизно 12–14 гривень на місяць. Це пов’язано з новою базою тарифів, яка застосовується до всіх категорій домогосподарств.

У повідомленні також зазначено, що попередній перегляд вартості цієї послуги відбувався у травні 2025 року. Відтоді витрати підприємств суттєво зросли, що й стало підставою для чергового коригування.

Подальша динаміка витрат у галузі може вплинути на нові рішення щодо підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області у наступних періодах.

