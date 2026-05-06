Графики отключения света в Киевской области вводятся 7 мая, потому что будут проводить ремонтные работы.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света на 7 мая, которые будут действовать в части населённых пунктов в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

Графики отключения света в Киевской области вводятся, ведь 7 мая будут проводить профилактические ремонтные работы. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в городе Переяслав с 08:00–20:00 (12 часов подряд) по следующим адресам:

Велыка Пидвальна — 70А, 74

Грушевського — 30, 35, 49/23, 51

Грушевського Мыхайла — 1, 14–16, 18–22, 24–26, 26А, 28–29, 30А–30Б, 31–34, 34А, 35, 35В, 36–40, 40А–40В, 41–44, 44А, 45–48, 48А–48Б, 49–50, 50А, 55-А (поз. 4, 5)

Европейська — 1–13, 17

Шкильна — 1А, 1Б, 6А, 7–12, 10А, 11А, 12, 14А, 16–21б, 23–28, 27А, 28А, 30–33, 33А, 35–40, 35А, 39А, 40А, 42 (поз. 4, 8/1), 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/8, 42/10, 42/12, 42/14, 43–45, 44/4–44/6, 44/23, 44-3, 45/2, 45 (поз.2), 47, 49

Жителей села Чепылиивка ожидают дополнительные графики отключения электричества. Они продлятся с 08:00 до 20:00, однако обесточенными остаются только такие улицы:

Героив Украины, Джерельна, Кооператывна, Новоянивська, Лугова, Надрична, Паркова, Садова, Тараса Шевченка.



В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии с 08:30 до 20:00 в таких населенных пунктах:

Калынивка, Диброва, Хлепча, Велыка Солтанивка, Багрын, Скрыпкы.

