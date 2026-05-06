Графіки відключення світла у Київській області вводяться 7 травня, бо будуть проводити ремонтні роботи.

Українців попередили про планові графіки відключення світла на 7 травня, які будуть діяти у частині населених пунктів у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області вводяться, адже 7 травня будуть проводити профілактичні ремонтні роботи. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії у місті Переяслав з 08:00–20:00 години (12 годин поспіль) за такими адресами:

Велика Підвальна — 70А, 74

Грушевського — 30, 35, 49/23, 51

Грушевського Михайла — 1, 14–16, 18–22, 24–26, 26А, 28–29, 30А–30Б, 31–34, 34А, 35, 35В, 36–40, 40А–40В, 41–44, 44А, 45–48, 48А–48Б, 49–50, 50А, 55-А (поз. 4, 5)

Європейська — 1–13, 17

Шкільна — 1А, 1Б, 6А, 7–12, 10А, 11А, 12, 14А, 16–21б, 23–28, 27А, 28А, 30–33, 33А, 35–40, 35А, 39А, 40А, 42 (поз. 4, 8/1), 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/8, 42/10, 42/12, 42/14, 43–45, 44/4–44/6, 44/23, 44-3, 45/2, 45 (поз.2), 47, 49

Жителів села Чепиліївка чекають додаткові графіки відключення електрики. Вони триватимуть з 08:00 до 20:00 години, проте знеструмленими лишатимуться тільки такі вулиці:

Героїв України, Джерельна, Кооперативна, Новоянівська, Лугова, Надрічна, Паркова, Садова, Тараса Шевченка.

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії з 08:30 до 20:00 години в таких населених пунктах:

Калинівка, Діброва, Хлепча, Велика Солтанівка, Багрин, Скрипки.

