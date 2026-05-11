Дефицит продуктов в Одесской области может возникнуть из-за существенного сокращения урожая абрикосов и персиков, прогнозируемых экспертами аграрного рынка, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам, потери абрикосов могут достигнуть 40-60%, персиков - 30-50% по сравнению со средними показателями предыдущих лет. Речь идет об одном из самых низких уровней производства за последний период.

Аналитики профильной ассоциации объясняют ситуацию погодными условиями. Февральские и весенние похолодания повредили значительную часть цветочных почек, особенно в центральных и южных регионах, где деревья начинают цвести раньше.

Специалисты прогнозируют уменьшение предложения уже в сезоне 2026 года. На этом фоне ожидается рост стоимости фруктов в пределах 20–80%, в зависимости от масштабов потерь.

Среди возможных источников компенсации называют импорт из Турции, обеспечивающей значительную долю поставок, а также поставки из Греции, Испании и Молдовы. В то же время, эксперты предостерегают, что даже эти объемы не гарантируют полного покрытия спроса.

Наиболее уязвимыми остаются раннецветущие косточковые культуры. Абрикос особенно чувствителен к температурным колебаниям: даже кратковременное снижение показателей во время цветения может повредить цветочные органы.

Дополнительным фактором является снижение активности пчел в холодную погоду, что влияет на процесс опыления и соответственно на формирование будущего урожая.

В случае неблагоприятных условий дефицит продуктов в Одесской области может проявиться из-за ограниченного наличия фруктов в продаже и постепенное повышение розничных цен.

Аналитики добавляют, что короткие заморозки еще оставляют шанс частично сохранить ситуацию, в то время как длительные периоды холода способны почти полностью нивелировать эффективность агротехнических мероприятий.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от погодных условий в ближайшие месяцы и возможностей импорта компенсировать потери внутреннего производства.

