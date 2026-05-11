Дефіцит продуктів в Одеській області може виникнути через суттєве скорочення врожаю абрикосів і персиків, яке прогнозують експерти аграрного ринку, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками, втрати абрикосів можуть сягнути 40–60%, персиків — 30–50% порівняно із середніми показниками попередніх років. Йдеться про один із найнижчих рівнів виробництва за останній період.

Аналітики профільної асоціації пояснюють ситуацію погодними умовами. Лютневі та весняні похолодання пошкодили значну частину квіткових бруньок, особливо у центральних і південних регіонах, де дерева починають цвісти раніше.

Фахівці прогнозують зменшення пропозиції вже у сезоні 2026 року. На цьому тлі очікується зростання вартості фруктів у межах 20–80% залежно від масштабів втрат.

Серед можливих джерел компенсації називають імпорт із Туреччини, яка забезпечує значну частку постачання, а також поставки з Греції, Іспанії та Молдови. Водночас експерти застерігають, що навіть ці обсяги не гарантують повного покриття попиту.

Найбільш вразливими залишаються ранньоквітучі кісточкові культури. Абрикос особливо чутливий до температурних коливань: навіть короткочасне зниження показників під час цвітіння може пошкодити квіткові органи.

Додатковим фактором є зниження активності бджіл у холодну погоду, що впливає на процес запилення і, відповідно, на формування майбутнього врожаю.

У разі збереження несприятливих умов дефіцит продуктів в Одеській області може проявитися через обмежену наявність фруктів у продажу та поступове підвищення роздрібних цін.

Аналітики додають, що короткі заморозки ще залишають шанс частково зберегти ситуацію, тоді як тривалі періоди холоду здатні майже повністю нівелювати ефективність агротехнічних заходів.

Подальший розвиток ринку залежатиме від погодних умов найближчих місяців та можливостей імпорту компенсувати втрати внутрішнього виробництва.

