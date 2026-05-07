В дальнейшем дефицит продуктов в Харьковской области может обостриться при скорейшем исчерпании запасов и задержек с новыми поставками.

Дефицит продуктов в Харьковской области фиксируется на фоне изменений в продовольственном секторе, где одновременно наблюдается временное удешевление отдельных позиций, в частности, картофеля, сообщает Politeka.

По данным аналитиков, продукция в прошлом сезоне сейчас реализуется в пределах 5–11 грн за килограмм. Для сравнения, в прошлом году цены колебались значительно выше – около 13–23 грн. Причиной такого снижения стали большие объемы урожая и более мелкий размер клубней после засушливого лета, что повлияло на качество.

В то же время, на рынке уже появляется ранняя импортная продукция. Ее стоимость достигает примерно 90 грн за килограмм, однако спрос остается ограниченным из-за высокой цены потребителя.

Специалисты предупреждают о скором сокращении запасов предыдущего сезона. В ближайший период возможен разворот тенденции — уменьшение предложения может повлечь за собой постепенное повышение стоимости.

В этом контексте дефицит продуктов в Харьковской области рассматривается как фактор, способный усилить давление на цены и изменить баланс рынка.

Отдельно эксперты отмечают стабильность в сегменте мясной продукции. Колебания возможны только в праздничные периоды и остаются незначительными.

Молочная группа показывает другую динамику. В ближайшее время возможен краткосрочный рост до 5%, после чего ожидается понижение благодаря сезонному увеличению производства.

В целом, продовольственный рынок находится в переходной фазе, где соотношение между остатками и новыми поставками будет определять дальнейшую ценовую ситуацию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.