Надалі дефіцит продуктів в Харківській області може загостритися у разі швидшого вичерпання запасів та затримок із новими поставками.

Дефіцит продуктів в Харківській області фіксується на тлі змін у продовольчому секторі, де одночасно спостерігається тимчасове здешевлення окремих позицій, зокрема картоплі, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків, продукція минулого сезону нині реалізується в межах 5–11 грн за кілограм. Для порівняння, торік ціни коливалися значно вище — близько 13–23 грн. Причиною такого зниження стали великі обсяги врожаю та дрібніший розмір бульб після посушливого літа, що вплинуло на якість.

Водночас на ринку вже з’являється рання імпортна продукція. Її вартість сягає приблизно 90 грн за кілограм, однак попит залишається обмеженим через високу ціну для споживача.

Фахівці попереджають про швидке скорочення запасів попереднього сезону. У найближчий період можливий розворот тенденції — зменшення пропозиції може спричинити поступове підвищення вартості.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Харківській області розглядається як фактор, що здатен посилити тиск на ціни та змінити баланс ринку.

Окремо експерти відзначають стабільність у сегменті м’ясної продукції. Коливання можливі лише у святкові періоди й залишаються незначними.

Молочна група демонструє іншу динаміку. Найближчим часом можливе короткострокове зростання до 5%, після чого очікується зниження завдяки сезонному збільшенню виробництва.

Загалом продовольчий ринок перебуває у перехідній фазі, де співвідношення між залишками та новими поставками визначатиме подальшу цінову ситуацію.

