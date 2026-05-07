Дефицит продуктов в Кировоградской области усугубляется на фоне проблем со снабжением аграрных ресурсов, прежде всего удобрений, которые остаются критически важными для формирования будущего урожая, сообщает Politeka.

По оценкам аналитиков, на рынке фиксируется нехватка аммиачной селитры в объеме около 100–170 тысяч тонн. Основными причинами называют логистические усложнения и повреждения инфраструктуры, повлиявшие на стабильность импортных поставок.

Специалисты аграрного сектора отмечают, что зимний период стал серьезным вызовом для производителей. Помимо погодных факторов существенное влияние оказали перебои с транспортировкой и риски для энергетических объектов.

Согласно предварительным данным, с середины 2025 года до начала 2026 года в страну импортировали более 300 тысяч тонн удобрений, тогда как внутреннее производство превысило 400 тысяч тонн. В то же время, этого объема недостаточно для полного обеспечения потребностей посевной кампании.

Дополнительные риски создают погодные условия. Из-за гололеда и ледовой корки часть озимых культур оказалась в уязвимом состоянии, что требует оперативной подкормки для сохранения урожайности.

Эксперты отмечают, что удобрения играют ключевую роль в обеспечении растений питательными элементами и поддержании стабильного развития в условиях климатической нестабильности.

Несмотря на продолжение импорта, вопрос логистики остается сложным из-за высокой стоимости перевозок и ограниченных возможностей маршрутов.

В этом контексте дефицит продуктов в Кировоградской области рассматривается как фактор, косвенно влияющий на аграрный цикл, ведь нехватка ресурсов создает риски для будущих сборов.

Специалисты считают, что частично снизить напряжение может диверсификация поставок, в частности, расширение альтернативных путей доставки и использование других видов удобрений.

В общем, ситуация остается контролируемой, однако ее развитие зависит от стабильности логистики и способности рынка оперативно пополнять запасы в период повышенного спроса.

