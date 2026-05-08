Подорожание проезда во Львовской области сопровождается не только изменением тарифов, но и постепенным обновлением городской транспортной инфраструктуры.

Подорожание проезда во Львовской области зафиксировано в Дрогобыче после решения исполнительного комитета городского совета, утвердившего обновленную тарифную модель в городском общественном транспорте, сообщает Politeka.

С 29 апреля стоимость поездки зависит от выбранного способа расчета. Самый низкий тариф предусмотрен для оплаты через «Карту жителя Дрогобычской общины» или мобильное приложение — 25 гривен.

Расчет банковской картой стоит 28 гривен. Самый дорогой вариант – наличность у водителя, где цена составляет 30 гривен за одну поездку.

В городском совете объясняют, что пересмотр стоимости связан с экономическими факторами. Перевозчики указывают на рост расходов на горючее, а также влияние на повышение минимальной заработной платы на общую себестоимость перевозок.

Власти подчеркивают, что без корректировки тарифов стабильная работа маршрутной сети могла бы оказаться под риском. В то же время, социальные гарантии для отдельных категорий пассажиров сохранены — они и дальше пользуются бесплатным проездом, который компенсируется из городского бюджета.

Отдельно в транспортной сфере Дрогобыча планируется усилить безопасность перевозок. В салонах автобусов предусмотрена установка камер видеонаблюдения для фиксации событий во время движения и повышения уровня контроля.

