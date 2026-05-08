Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксоване в Дрогобичі після рішення виконавчого комітету міської ради, який затвердив оновлену тарифну модель у міському громадському транспорті, повідомляє Politeka.

З 29 квітня вартість поїздки залежить від обраного способу розрахунку. Найнижчий тариф передбачено для оплати через «Картку жителя Дрогобицької громади» або мобільний застосунок — 25 гривень.

Розрахунок банківською карткою коштує 28 гривень. Найдорожчий варіант — готівка у водія, де ціна становить 30 гривень за одну поїздку.

У міській раді пояснюють, що перегляд вартості пов’язаний із економічними чинниками. Перевізники вказують на зростання витрат на пальне, а також вплив підвищення мінімальної заробітної плати на загальну собівартість перевезень.

Влада наголошує, що без коригування тарифів стабільна робота маршрутної мережі могла б опинитися під ризиком. Водночас соціальні гарантії для окремих категорій пасажирів збережено — вони й надалі користуються безкоштовним проїздом, який компенсується з міського бюджету.

Окремо в транспортній сфері Дрогобича планують посилити безпеку перевезень. У салонах автобусів передбачено встановлення камер відеоспостереження для фіксації подій під час руху та підвищення рівня контролю.

Таким чином, Подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується не лише зміною тарифів, а й поступовим оновленням міської транспортної інфраструктури та підходів до організації перевезень.

