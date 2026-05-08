Подать заявку на новое пособие смогут не только пенсионеры в Харьковской области.

Денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий в Харьковской области доступно при соблюдении важных условий, сообщает издание Politeka.net.

Эстонский совет по делам беженцев (ERC) сообщает об открытии приема заявок на денежную помощь, который стартует в пятницу, 8 мая, в 10:00.

Подать заявку на денежную помощь могут домохозяйства, проживающие в прифронтовых или пострадавших от боевых действий районах Харьковской области.

Программа предусматривает выплаты в размере 3 600 гривен на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь будет предоставляться семьям, относящимся к определенным категориям уязвимости, в частности:

домохозяйствам с детьми младше 18 лет, где воспитанием занимается одинокая мать или отец;

семьям с тремя и более детьми;

семьям с детьми младше двух лет;

домохозяйствам, состоящим исключительно из пенсионеров в возрасте от 60 лет;

а также семьям, в составе которых есть люди со специальными медицинскими потребностями, в частности, лица с инвалидностью I или II группы, хроническими заболеваниями или необходимостью дорогостоящего лечения.

В организации подчеркивают, что все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами. В то же время, соответствие критериям и наличие подтверждений является обязательным условием участия, но не гарантирует автоматического получения помощи.

Отдельно заявителям необходимо предварительно подготовить подтверждение фактического места нахождения. Это может быть чек из магазина, аптеки, почтового отделения или другой документ, датированный не ранее 5 мая 2026 года.

Прием заявок продлится 8 мая с 10:00 до 15:00, потому не стоит тянуть. Форма для регистрации будет доступна на официальном сайте Эстонского совета по делам беженцев.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: что происходит с ценами.

Также Politeka сообщала, По 12 300 гривен на человека: в Харьковской области предоставляют денежную помощь для пенсионеров и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где действительно окажут поддержку.