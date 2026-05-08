Подати заявку на нову грошову допомогу зможуть не тільки пенсіонери у Харківській області.

Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Харківській області доступна при дотриманні важливих умов, повідомляє видання Politeka.net.

Естонська рада у справах біженців (ERC) повідомляє про відкриття прийому заявок на грошову допомогу, який стартує у п’ятницю, 8 травня, о 10:00.

Подати заявку на грошову допомогу зможуть домогосподарства, що проживають у прифронтових або постраждалих від бойових дій районах Харківської області.

Програма передбачає виплати у розмірі 3 600 гривень на одну особу щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога надаватиметься сім’ям, які належать до визначених категорій вразливості, зокрема:

домогосподарствам з дітьми до 18 років, де вихованням займається одинока мати чи батько;

сім’ям із трьома і більше дітьми;

родинам з дітьми до двох років;

домогосподарствам, що складаються виключно з пенсіонерів віком від 60 років;

а також сім’ям, у складі яких є люди зі спеціальними медичними потребами, зокрема особи з інвалідністю І або ІІ групи, хронічними захворюваннями чи необхідністю дороговартісного лікування.

В організації наголошують, що всі вразливості мають бути підтверджені відповідними документами. Водночас відповідність критеріям та наявність підтверджень є обов’язковою умовою участі, але не гарантує автоматичного отримання допомоги.

Окремо заявникам необхідно заздалегідь підготувати підтвердження фактичного місця перебування. Це може бути чек із магазину, аптеки, поштового відділення або інший документ, датований не раніше 5 травня 2026 року.

Прийом заявок триватиме 8 травня з 10:00 до 15:00, тому не варто зволікати. Форма для реєстрації буде доступна на офіційному сайті Естонської ради у справах біженців.

