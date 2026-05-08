Денежная помощь для пенсионеров и других категорий украинцев доступно в Одесской области при соблюдении определенных условий, пишет Politeka.net.

На странице Украинского Красного Креста сообщается об обновлении подхода к финансовой поддержке. Организация отказалась от многоцелевой денежной помощи (БЦГИ) и переходит к новой системе выплат, базирующейся на приоритетных направлениях.

Действует несколько основных видов денежной поддержки.

Первое направление – помощь для жителей прифронтовых территорий. Она направлена ​​на наиболее уязвимых граждан, проживающих в зонах повышенной опасности и сталкивающихся со значительными затратами на базовые нужды из-за последствий войны.

Цель этой поддержки состоит в возмещении расходов на питание, лекарства, коммунальные услуги, транспорт и одежду, а также в уменьшении финансовой нагрузки. Размер выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека, средства предоставляются единовременно и рассчитаны на шесть месяцев.

Второе направление – помощь для эвакуированных граждан. Она предусмотрена для лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий и в течение 45 дней после эвакуации зарегистрировались в транзитном центре. Цель программы – обеспечить базовые потребности в период адаптации после переезда.

Размер выплаты составляет 12 300 гривен на человека, помощь оказывается единовременно и рассчитана на три месяца.

Третье направление охватывает пострадавших от обстрелов, включая пенсионеров. Речь идет о людях, чье жилье было разрушено или существенно повреждено, а также о семьях, понесших потери или раненых в результате атак. Целью является покрытие первоочередных потребностей после чрезвычайных ситуаций.

Сумма выплаты составляет 12 300 гривен на одного человека, также единовременно на три месяца.

Отдельно предусмотрена поддержка для внутренне перемещенных лиц в Одесской области, которые длительное время не могут вернуться домой.

Речь идет о ВПЛ, которые более шести месяцев находятся вне места постоянного проживания, не находятся вблизи зоны боевых действий и по разным причинам не получают государственные выплаты, в частности из-за отсутствия документов или ограниченного доступа к учреждениям. Целью является обеспечение базовых жизненных потребностей – питания, жилья и ежедневных затрат.

Размер денежной помощи составляет 2000 грн для взрослых, 3000 грн для детей и 3000 гривен для лиц с инвалидностью. Продолжительность поддержки определяется индивидуально и составляет от трех до девяти месяцев в зависимости от ситуации в семье.

