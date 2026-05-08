Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області доступна у кількох формах виплат.

Грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій українців доступна в Одеській області при дотриманні певних умов, пише Politeka.net.

На сторінці Українського Червоного Хреста повідомляється про оновлення підходу до надання фінансової підтримки. Організація відмовилася від багатоцільової грошової допомоги (БЦГД) і переходить до нової системи виплат, що базується на пріоритетних напрямках.

Діють кілька основних видів грошової підтримки.

Перший напрям — допомога для мешканців прифронтових територій. Вона спрямована на найбільш вразливих громадян, які проживають у зонах підвищеної небезпеки та стикаються зі значними витратами на базові потреби через наслідки війни.

Мета цієї підтримки полягає у покритті витрат на харчування, ліки, комунальні послуги, транспорт і одяг, а також у зменшенні фінансового навантаження. Розмір виплати становить 10 800 гривень на одну особу, кошти надаються одноразово та розраховані на шість місяців.

Другий напрям — допомога для евакуйованих громадян. Вона передбачена для осіб, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії та протягом 45 днів після евакуації зареєструвалися в транзитному центрі. Мета програми — забезпечити базові потреби у період адаптації після переїзду.

Розмір виплати становить 12 300 гривень на людину, допомога надається одноразово та розрахована на три місяці.

Третій напрям охоплює постраждалих від обстрілів, включно з пенсіонерами. Йдеться про людей, чиє житло було зруйноване або суттєво пошкоджене, а також про сім’ї, які зазнали втрат або мають поранених внаслідок атак. Метою є покриття першочергових потреб після надзвичайних ситуацій.

Сума виплати становить 12 300 гривень на одну особу, також одноразово на три місяці.

Окремо передбачено підтримку для внутрішньо переміщених осіб в Одеській області, які тривалий час не можуть повернутися додому.

Йдеться про ВПО, що понад шість місяців перебувають поза місцем постійного проживання, не знаходяться поблизу зони бойових дій і з різних причин не отримують державні виплати, зокрема через відсутність документів або обмежений доступ до установ. Метою є забезпечення базових життєвих потреб — харчування, житла та щоденних витрат.

Розмір грошової допомоги становить 2 000 грн для дорослих, 3 000 грн для дітей і 3 000 гривень для осіб з інвалідністю. Тривалість підтримки визначається індивідуально та становить від трьох до дев’яти місяців залежно від ситуації родини.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Одеській області: що відбувається на ринку.

Також Politeka повідомляла, Робота із зарплатою в понад 27 тисяч гривень: де пенсіонерам шукати вакансії в Одесі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: що потрібно зробити щоб отримувати надбавку кожного місяця.