В мае подорожание овощей в Харькове стало заметно сразу в нескольких популярных категориях продуктов, которые украинцы покупают почти каждый день.

Подорожание овощей в Харькове продолжает набирать обороты на фоне обновления цен в крупных торговых сетях, сообщает Politeka.

Больше всего за последний месяц изменилась средняя стоимость моркови. По данным с официального сайта Минфина, по состоянию на 6.05.2026 года средняя цена на этот овощ достигла 21,10 грн за килограмм.

Для сравнения, в апреле 2026 среднемесячный показатель был значительно ниже и составлял 13,89 грн. В разных супермаркетах цены также существенно отличаются.

В Auchan и Metro морковь продают по 19,90 грн за килограмм, в то время как в Megamarket стоимость уже достигла 23,50 грн. Еще в апреле Metro предлагал этот овощ по 10,75 грн., Auchan по 11,50 грн., а Megamarket по 19,42 грн. за килограмм.

Таким образом, в некоторых сетях разница между апрельскими и майскими показателями превысила 8 гривен, что означает значительное подорожание овощей в Харькове.

Заметные изменения коснулись и репчатого лука. Средняя цена на нее сейчас составляет 11,46 грн. за килограмм. В апреле этот показатель составил 9,19 грн.

У Auchan лук продавали по 8,99 грн, у Novus по 8,89 грн, а самую высокую цену зафиксировали в Megamarket, где овощ стоил 16,50 грн за килограмм.

Еще месяц назад цены были ниже почти во всех торговых сетях. У Auchan среднемесячная стоимость лука составляла 7,94 грн, у Novus 7,74 грн, а у Megamarket 11,90 грн.

Подорожание овощей в Харькове особенно ощутимо для покупателей, регулярно покупающих базовые продукты для ежедневного питания.

Также существенно выросла в цене белокочанная капуста. По состоянию на 6.05.2026 г. средняя цена на нее составляет 19,37 грн за килограмм. В апреле 2026 года среднемесячный показатель был почти вдвое меньше и составлял 10,57 грн.

В супермаркетах цены на капусту сейчас колеблются от 13,89 до 23,50 грн за килограмм. Самый дешевый вариант был зафиксирован в Novus, где ее продают по 13,89 грн.

У Metro капуста стоит 19,90 грн, у Auchan 20,20 грн, а у Megamarket цена поднялась до 23,50 грн за килограмм. Для сравнения, в апреле Metro продавал капусту по 8,53 грн., Novus по 8,55 грн., Auchan по 9,03 грн., а Megamarket по 16,19 грн.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: что происходит с ценами.

Также Politeka сообщала, По 12 300 гривен на человека: в Харьковской области предоставляют денежную помощь для пенсионеров и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где действительно окажут поддержку.