У травні подорожчання овочів у Харкові стало помітним одразу у кількох популярних категоріях продуктів, які українці купують майже щодня.

Подорожчання овочів у Харкові продовжує набирати обертів на тлі оновлення цін у великих торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Найбільше за останній місяць змінилася середня вартість моркви. За даними з офіційного сайту Мінфіну, станом на 6.05.2026 середня ціна на цей овоч сягнула 21,10 грн за кілограм.

Для порівняння, у квітні 2026 року середньомісячний показник був значно нижчим і складав 13,89 грн. У різних супермаркетах ціни також суттєво відрізняються.

У Auchan та Metro моркву продають по 19,90 грн за кілограм, тоді як у Megamarket вартість вже досягла 23,50 грн. Ще у квітні Metro пропонував цей овоч по 10,75 грн, Auchan по 11,50 грн, а Megamarket по 19,42 грн за кілограм.

Таким чином, у деяких мережах різниця між квітневими та травневими показниками перевищила 8 гривень, що означає значне подорожчання овочів у Харкові.

Помітні зміни торкнулися і ріпчастої цибулі. Середня ціна на неї зараз складає 11,46 грн за кілограм. У квітні цей показник становив 9,19 грн.

У Auchan цибулю продавали по 8,99 грн, у Novus по 8,89 грн, а найвищу ціну зафіксували у Megamarket, де овоч коштував 16,50 грн за кілограм.

Ще місяць тому ціни були нижчими майже в усіх торговельних мережах. У Auchan середньомісячна вартість цибулі складала 7,94 грн, у Novus 7,74 грн, а у Megamarket 11,90 грн.

Подорожчання овочів у Харкові особливо відчутне для покупців, які регулярно купують базові продукти для щоденного харчування.

Також суттєво виросла в ціні білокачанна капуста. Станом на 6.05.2026 середня ціна на неї становить 19,37 грн за кілограм. У квітні 2026 року середньомісячний показник був майже удвічі меншим і складав 10,57 грн.

У супермаркетах ціни на капусту зараз коливаються від 13,89 грн до 23,50 грн за кілограм. Найдешевший варіант зафіксували у Novus, де її продають по 13,89 грн.

У Metro капуста коштує 19,90 грн, у Auchan 20,20 грн, а у Megamarket ціна піднялася до 23,50 грн за кілограм. Для порівняння, у квітні Metro продавав капусту по 8,53 грн, Novus по 8,55 грн, Auchan по 9,03 грн, а Megamarket по 16,19 грн.

