Украинцам озвучили подробные графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области 7 мая.

Графики отключения света на 7 мая продлятся в частях населенных пунктов Кировоградской области, сообщает издание Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Украинцам озвучили подробные графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области 7 мая. Жителям следует заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.

С 09:00–17:00 в населенном пункте Биркы из-за планового ремонта и расчистки трасс будут продолжаться дополнительные обесточивания. Ограничения вводятся на следующих улицах:

Підлисна — 2–4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Шевченка — 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–32, 34–41, 43–44, 46–47, 49–50, 52–56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Лисова — 1–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Центральна — 1, 1А, 2–13, 15–22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Миколаївська — 1–4, 4А, 4В, 6–8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26а, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Андрия Зиновева — 1–29, 31–40, 42, 44

Калыовый пров. — 1–3, 5, 7, 11

Дружбы — 1–4, 8–9, 11–12, 20

Леси Украинкы — 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129

С 09:00-20:00 (11 часов подряд) не будет электрик в населенном пункте Войнивка. Свет исчезнет по следующим адресам:

Вильна — 1–2, 2А, 3–4, 4А, 5–9, 9А, 10–18, 18А

Мыру — 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4–5, 5а, 6–9, 11–12, 12а

Паромный — 1–5, 7

Центральна — 126, 128, 130, 130а, 132, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152–157, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 162–163, 164а, 165а, 166, 166А, 167–169

Шевченка — 1–3, 3а, 4–5, 6а, 7–8, 10–11, 13–20, 22, 22а, 23, 25, 27

Ювилейна — 1, 1А, 2–4, 4а, 5–11, 13, 15, 20–21, 24а

С 09:00–17:00 вводятся дополнительные отключения в населенном пункте Олександривка. Свет исчезнет по следующим адресам:

Берегова — 2, 5–12, 14–17, 19, 19А, 19Б, 20–22, 24–28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53–54

Хутирська — 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 120А, 122, 122А, 126А, 128, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154

Хутирськый пров. — 1А, 2, 2А, 3, 5, 7–13, 15, 17

Героив Рятувальныкив — 2, 2А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–38

Игоря Сикорського — 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 142, 144, 146, 148, 150, 150А, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.