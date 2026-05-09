В мае подорожание хлеба в Черниговской области стало заметным в крупных торговых сетях, так что рассказываем об этом больше.

Подорожание хлеба в Черниговской области подтверждают новые данные по мониторингу стоимости продуктов с официального сайта Минфина, сообщает Politeka.

Одним из товаров, цена на который выросла по сравнению с апрелем, стал ржаной хлеб Столичный в упаковке 950 гр.

По состоянию на 6.05.2026 г. средняя цена этого продукта составляет 51,00 грн. Для сравнения, в апреле среднемесячная стоимость была 49,85 грн.

Также изменилась цена на батон Киевский Нарезной в упаковке 500 гр. Сейчас средняя стоимость этого продукта составляет 40,93 грн., тогда как в апреле она была ниже и составляла 39,93 грн.

У Auchan батон продают по 41,40 грн, а у Novus его стоимость составляет 40,46 грн. При этом в апреле у Auchan этот продукт стоил 39,40 грн.

Таким образом, подорожание хлеба в Черниговской области коснулось не только ржаных изделий, но и батонов, часто покупаемых для ежедневного потребления.

Еще одним товаром, где зафиксировали рост стоимости, стал хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка в упаковке 600 гр. По состоянию на 6.05.2026 г. средняя цена составляет 52,03 грн. В апреле средний показатель равнялся 50,71 грн.

В Megamarket этот продукт продают по 52,00 грн., а в Metro его стоимость составляет 52,05 грн. Именно пшеничный хлеб остается одним из самых популярных товаров в магазинах, поэтому даже незначительное повышение стоимости оказывает ощутимое влияние на расходы покупателей.

Эксперты рынка связывают подорожание хлеба в Черниговской области с затратами на производство, логистику и энергоносители.

