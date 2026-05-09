У травні подорожчання хліба у Чернігівській області стало помітним у великих торговельних мережах, тож розповідаємо про це більше.

Подорожчання хліба у Чернігівській області підтверджують нові дані моніторингу вартості продуктів з офіційного сайту Мінфіну, повідомляє Politeka.

Одним із товарів, ціна на який зросла у порівнянні з квітнем, став хліб житній Столичний у пакуванні 950 гр.

Станом на 6.05.2026 середня ціна цього продукту складає 51,00 грн. Для порівняння, у квітні середньомісячна вартість була на рівні 49,85 грн.

Також змінилася ціна на батон Київський Нарізний у пакуванні 500 гр. Зараз середня вартість цього продукту складає 40,93 грн, тоді як у квітні вона була нижчою і становила 39,93 грн.

У Auchan батон продають по 41,40 грн, а у Novus його вартість становить 40,46 грн. При цьому у квітні в Auchan цей продукт коштував 39,40 грн.

Таким чином, подорожчання хліба у Чернігівській області торкнулося не лише житніх виробів, а й батонів, які часто купують для щоденного споживання.

Ще одним товаром, де зафіксували зростання вартості, став хліб пшеничний Цар Хліб нарізка у пакуванні 600 гр. Станом на 6.05.2026 середня ціна складає 52,03 грн. У квітні середній показник був на рівні 50,71 грн.

У Megamarket цей продукт продають по 52,00 грн, а у Metro його вартість становить 52,05 грн. Саме пшеничний хліб залишається одним із найпопулярніших товарів у магазинах, тому навіть незначне підвищення вартості відчутно впливає на витрати покупців.

Експерти ринку пов’язують подорожчання хліба у Чернігівській області цін із витратами на виробництво, логістику та енергоносії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безоплатні послуги і не тільки: як можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: які виплати отримають українці у травні 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Де платять до 55 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Чернігівській області.