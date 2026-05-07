Новый график движения поездов в Кировоградской области охватят популярные экспрессы в связи с плановыми ремонтными работами на железной дороге, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм.

В мае и начале июня пассажиров пригородных поездов ожидают временные изменения в направлениях курсирования ряда электричек. Причиной корректировок стали плановые ремонтные работы на отдельных участках железнодорожного пути, часть рейсов будет курсировать по измененным маршрутам и вводят новый график движения поездов в Кировоградской области.

Такие меры необходимы для повышения безопасности движения и обеспечения стабильной работы железнодорожного транспорта в будущем.

В Укрзализныце призывают граждан заранее проверять актуальное расписание и направления пригородных поездов во избежание неудобств во время поездок. Больше всего изменения коснутся направлений, связанных со станцией Помочная.

Так, в определенные даты мая и начале июня пригородный поезд №6403/6404 сообщением имени Тараса Шевченко — Помошная — имени Тараса Шевченко будет временно курсировать по сокращенному маршруту до станции Виска.

Измененное направление будет действовать 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-27, 29 и 30 мая, а также 1 и 2 июня. В эти дни поезд будет осуществлять рейсы по маршруту Тараса Шевченко — Виска — имени Тараса Шевченко.

Кроме того, с 7 мая по 3 июня аналогичные изменения вводятся и для пригородного поезда №6405/6402. Вместо привычного маршрута через станцию ​​Помочная он также будет курсировать на станцию ​​Виска и обратно.

Временные корректировки коснутся и Одесского направления. В частности, в ряде дат мая и июня поезд №6272/6275 Подольск - Помочная - Подольск будет курсировать только до станции Голта. Измененный маршрут будет действовать 7, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29 и 30 мая, а также 1 и 2 июня. В эти дни поезд будет осуществлять рейсы по маршруту Голта — Подольск.

