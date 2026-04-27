Дефіцит продуктів у Кіровоградській області фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив до України, який у першому кварталі 2026 року сягнув 1,2 млн тонн і перевищив минулорічний показник на 13%, передає Politeka.

Попри збільшені обсяги постачання, аграрний сектор демонструє розбалансування між попитом і пропозицією. Аналітики пов’язують це з розширенням посівних площ, інтенсивними весняними роботами та обмеженою спроможністю внутрішнього виробництва швидко реагувати на зростаючі потреби.

Додатковими факторами виступають затримки в логістичних ланцюгах і коливання світових цінових індикаторів. У результаті фермерські господарства змушені переглядати бюджетні витрати та шукати альтернативні канали забезпечення ресурсами.

Експерти попереджають, що така ситуація може вплинути на врожайність у 2026 році та загальну стійкість аграрного ринку, формуючи ризики для продовольчого балансу країни.

Окремо відзначається напруженість у фруктовому сегменті. Дефіцит продуктів у Кіровоградській області найбільш помітний у категорії яблук, де обсяги якісної продукції у сховищах поступово скорочуються.

Фахівці пояснюють це особливостями минулого сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило товарні властивості та зменшило придатні для реалізації обсяги.

Також вплинуло нерівномірне застосування технологій контролю достигання. Через це плоди швидше втрачали якість у процесі зберігання, що звузило пропозицію на ринку.

Аналітики прогнозують подальші коливання цін, наголошуючи, що стабілізація залежатиме від нового врожаю, логістичних процесів і стабільності постачання на внутрішній ринок.

Джерело: agrotimes, io.ua

