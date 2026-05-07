Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області охоплять популярні експреси у зв'язку з плановими ремонтними роботами на залізниці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

У травні та на початку червня пасажирів приміських поїздів очікують тимчасові зміни у напрямках курсування низки електричок. Причиною коригувань стали планові ремонтні роботи на окремих ділянках залізничної колії, через що частина рейсів буде курсувати за зміненими маршрутами та вводять новий графік руху поїздів у Кіровоградській області.

Такі заходи необхідні для підвищення безпеки руху та забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту в майбутньому.

В Укрзалізниці закликають громадян заздалегідь перевіряти актуальний розклад і напрямки приміських поїздів, щоб уникнути незручностей під час поїздок. Найбільше зміни торкнуться напрямків, пов’язаних зі станцією Помічна.

Так, у визначені дати травня та на початку червня приміський поїзд №6403/6404 сполученням імені Тараса Шевченка — Помічна — імені Тараса Шевченка тимчасово курсуватиме за скороченим маршрутом до станції Виска.

Змінений напрямок діятиме 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–27, 29 і 30 травня, а також 1 та 2 червня. У ці дні поїзд здійснюватиме рейси за маршрутом імені Тараса Шевченка — Виска — імені Тараса Шевченка.

Крім того, з 7 травня по 3 червня аналогічні зміни запроваджуються і для приміського поїзда №6405/6402. Замість звичного маршруту через станцію Помічна він також курсуватиме до станції Виска та у зворотному напрямку.

Тимчасові коригування торкнуться й Одеського напрямку. Зокрема, у низці дат травня та червня поїзд №6272/6275 Подільськ — Помічна — Подільськ курсуватиме лише до станції Голта. Змінений маршрут діятиме 7, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29 і 30 травня, а також 1 та 2 червня. У ці дні поїзд здійснюватиме рейси за маршрутом Подільськ — Голта — Подільськ.

