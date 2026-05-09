Доплаты для пенсионеров в Киевской области остаются одной из самых обсуждаемых тем среди людей постарше, ведь часть граждан может ежемесячно получать дополнительно более 500 гривен к основной выплате, сообщает Politeka.

Речь идет о надбавке за сверхурочный страховой стаж, которую начисляют за каждый дополнительный год работы сверх установленной нормы.

В Пенсионном фонде объясняют, что право на такое начисление имеют украинцы, страховой стаж которого превышает минимальные требования для выхода на заслуженный отдых. В 2026 году эти показатели составляют 33 года для выхода в 60 лет, 23 – в 63 года и 15 – в 65 лет.

Отдельно учитывается дата оформления выплат. Для граждан, которым пенсию назначили до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 — для женщин. Если оформление произошло позже, норма составляет 35 и 30 лет соответственно.

Расчет производится по единому принципу. За каждый дополнительный год человек получает 1% прибавки к основному размеру выплаты. В то же время действует ограничение — сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум определен на уровне 2595 гривен. Это означает, что максимальная доплата за дополнительный год составляет 25,95 гривны. Соответственно, за 20 лет сверхурочного стажа ежемесячная надбавка может превысить 500 гривен.

Также Доплаты пенсионерам в Киевской области предусматривают другие виды поддержки. В частности, по достижении 70-летнего возраста автоматически начисляется возрастная надбавка, размер которой увеличивается в зависимости от возрастной категории.

В Пенсионном фонде отмечают, что для работающих пенсионеров окончательный размер надбавки может измениться после завершения трудовой деятельности, ведь перерасчет проводят уже после увольнения.

Кроме того, отдельные категории граждан могут получать дополнительные выплаты за особые заслуги перед государством или по необходимости в постоянном уходе.

Источник

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.