Також доплати для пенсіонерів у Київській області передбачають інші види підтримки.

Доплати для пенсіонерів у Київській області залишаються однією з найобговорюваніших тем серед людей старшого віку, адже частина громадян може щомісяця отримувати додатково понад 500 гривень до основної виплати, повідомляє Politeka.

Йдеться про надбавку за понаднормовий страховий стаж, яку нараховують за кожен додатковий рік роботи понад встановлену норму.

У Пенсійному фонді пояснюють, що право на таке нарахування мають українці, чий страховий стаж перевищує мінімальні вимоги для виходу на заслужений відпочинок. У 2026 році ці показники становлять 33 роки для виходу у 60 років, 23 — у 63 роки та 15 — у 65 років.

Окремо враховується дата оформлення виплат. Для громадян, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків та 20 — для жінок. Якщо оформлення відбулося пізніше, норма становить 35 і 30 років відповідно.

Розрахунок здійснюється за єдиним принципом. За кожен додатковий рік людина отримує 1% надбавки до основного розміру виплати. Водночас діє обмеження — сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум визначений на рівні 2595 гривень. Це означає, що максимальна доплата за один додатковий рік складає 25,95 гривні. Відповідно, за 20 років понаднормового стажу щомісячна надбавка може перевищити 500 гривень.

Також Доплати для пенсіонерів у Київській області передбачають інші види підтримки. Зокрема, після досягнення 70-річного віку автоматично нараховується вікова надбавка, розмір якої збільшується залежно від вікової категорії.

У Пенсійному фонді наголошують, що для працюючих пенсіонерів остаточний розмір надбавки може змінитися після завершення трудової діяльності, адже перерахунок проводять уже після звільнення.

Крім цього, окремі категорії громадян можуть отримувати додаткові виплати за особливі заслуги перед державою або через потребу у постійному догляді.

