Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области продолжают предоставлять местные жители, которые предлагают временные варианты проживания людям, потерявшим дома из-за войны, сообщает Politeka.

Актуальные объявления собраны на платформе « Помогай », где информация регулярно обновляется в зависимости от новых предложений владельцев жилья. Варианты охватывают как городские, так и деревенские локации.

В Полтаве в частном доме доступна отдельная комната для женщины или супругов. На территории есть приусадебный участок с зеленой зоной. В доме проживает пожилая владелица, которая не нуждается в уходе, но имеет возрастные особенности.

В селе Козловщина на территории Котелевщины предлагается совместное проживание для женщины. Апартаменты оборудованы водоснабжением, газовым отоплением, интернетом и резервным питанием. От жителей ждут взаимодействия в бытовых вопросах. Населенный пункт имеет базовую инфраструктуру и сообщение с областным центром.

В Кременчуге доступна комната в частном доме для женщины с ребенком. Арендная плата отсутствует, однако предусмотрено участие в ежедневных бытовых делах и поддержании порядка. Условия разрешают комфортное базовое проживание.

Специалисты отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области формируется преимущественно благодаря частным инициативам, что позволяет оперативно реагировать на нужды переселенцев и расширять доступные варианты размещения.

Перед заселением рекомендуют внимательно уточнять все условия проживания, обязанности сторон и возможные нюансы во избежание недоразумений в дальнейшем. Количество предложений изменяется, поэтому актуальность следует проверять непосредственно перед обращением.

