Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують надавати місцеві жителі, які пропонують тимчасові варіанти проживання людям, що втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення зібрані на платформі «Допомагай», де інформація регулярно оновлюється залежно від нових пропозицій власників житла. Варіанти охоплюють як міські, так і сільські локації.

У Полтаві в приватній садибі доступна окрема кімната для жінки або подружжя. На території є присадибна ділянка із зеленою зоною. У будинку мешкає літня власниця, яка не потребує догляду, але має вікові особливості.

У селі Козлівщина на території Котелевщини пропонують спільне проживання для жінки. Помешкання обладнане водопостачанням, газовим опаленням, інтернетом і резервним живленням. Від мешканців очікують взаємодії в побутових питаннях. Населений пункт має базову інфраструктуру та сполучення з обласним центром.

У Кременчуці також доступна кімната в приватному будинку для жінки з дитиною. Орендна плата відсутня, однак передбачена участь у щоденних побутових справах і підтриманні порядку. Умови дозволяють комфортне базове проживання.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області формується переважно завдяки приватним ініціативам, що дозволяє оперативно реагувати на потреби переселенців і розширювати доступні варіанти розміщення.

Перед заселенням рекомендують уважно уточнювати всі умови проживання, обов’язки сторін і можливі нюанси, щоб уникнути непорозумінь надалі. Кількість пропозицій змінюється, тому актуальність варто перевіряти безпосередньо перед зверненням.

