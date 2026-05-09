Подорожание круп в Одессе фиксируется в сегменте бакалеи, где за последний месяц изменились средние показатели основных продуктов, передает Politeka.

Как информирует сайт Минфин, речь идет о рисе, гречихе и пшене, свидетельствуют данные ритейлеров по состоянию на май 2026 года.

Среди длинного пропаренного риса средняя стоимость держится на уровне 51,67 грн. за килограмм. В торговых сетях цены разнятся: в Metro - 45,90 грн, в Megamarket - 49,00 грн, тогда как у Auchan показатель достигает 60,10 грн. В апреле средний уровень составил 51,49 грн, что свидетельствует о незначительном росте на 0,50 грн в месяц.

Гречиха демонстрирует более выраженную динамику. Средняя цена поднялась до 75,07 грн. за килограмм. Разница между магазинами существенная: у Auchan — 54,90 грн, у Novus — 73,89 грн, у Metro — 75,00 грн, а у Megamarket — 96,50 грн. В апреле средний показатель был 69,21 грн, то есть зафиксирован прирост более 10 грн.

Пшено остается относительно стабильным сегментом. Средняя стоимость составляет 51,75 грн. за килограмм. В рознице Metro предлагает его по 51,00 грн, а Auchan по 52,50 грн. В апреле среднее значение было 51,44 грн., что означает незначительное повышение на 1 грн.

Аналитические данные рынка свидетельствуют, что подорожание круп в Одессе происходит неравномерно: наибольший рост зафиксирован в гречке, тогда как рис и пшено изменяются постепенно и без резких колебаний.

В ежедневной динамике цен заметно, что большинство изменений происходило в апреле, после чего показатели стабилизировались на новом уровне. Это формирует текущую структуру стоимости бакалейных товаров в регионе.

Эксперты рынка отмечают, что дальнейшие колебания будут зависеть от логистики поставок, сезонных факторов и общей ситуации на внутреннем продовольственном рынке.

