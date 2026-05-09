Подорожчання круп в Одесі фіксується у сегменті бакалії, де за останній місяць змінилися середні показники на основні продукти, передає Politeka.

Як інформує сайт Мінфін, йдеться про рис, гречку та пшоно, свідчать дані ритейлерів станом на травень 2026 року.

Серед довгого пропареного рису середня вартість тримається на рівні 51,67 грн за кілограм. У торгових мережах ціни різняться: у Metro — 45,90 грн, у Megamarket — 49,00 грн, тоді як в Auchan показник сягає 60,10 грн. У квітні середній рівень становив 51,49 грн, що свідчить про незначне зростання на 0,50 грн за місяць.

Гречка демонструє більш виражену динаміку. Середня ціна піднялася до 75,07 грн за кілограм. Розбіжність між магазинами суттєва: у Auchan — 54,90 грн, у Novus — 73,89 грн, у Metro — 75,00 грн, а у Megamarket — 96,50 грн. У квітні середній показник був 69,21 грн, тобто зафіксовано приріст понад 10 грн.

Пшоно залишається відносно стабільним сегментом. Середня вартість становить 51,75 грн за кілограм. У роздрібі Metro пропонує його по 51,00 грн, а Auchan — по 52,50 грн. У квітні середнє значення було 51,44 грн, що означає незначне підвищення на 1 грн.

Аналітичні дані ринку свідчать, що подорожчання круп в Одесі відбувається нерівномірно: найбільше зростання зафіксовано у гречці, тоді як рис і пшоно змінюються поступово та без різких коливань.

У щоденній динаміці цін помітно, що більшість змін відбувалися у квітні, після чого показники стабілізувалися на новому рівні. Це формує поточну структуру вартості бакалійних товарів у регіоні.

Експерти ринку зазначають, що подальші коливання залежатимуть від логістики постачання, сезонних факторів і загальної ситуації на внутрішньому продовольчому ринку.

