Ограничения движения транспорта в Полтавской области введут в одном из городов, поэтому рассказываем об этом больше.

Ограничение движения транспорта в Кременчуге Полтавской области вводится в связи с работами по прокладке инженерных сетей, которые будут выполняться на одной из городских улиц, сообщает Politeka.

Как отмечают в пресс-службе городского совета, ограничения движения транспорта в Полтавской области касаются участки улицы Николая Гоголя от улицы Академика Маслова до дома №19.

Там планируют проводить работы по подключению жилого дома к инженерным сетям. Согласно обнародованной информации, 11 мая с 08:00 до 18:00 проезд на этом участке будет частично перекрыт.

В то же время, 13 мая в период с 12.00 до 17.00 проезд по улице полностью перекроют. Таким образом, ограничения движения транспорта в Полтавской области будут носить поэтапный характер и зависеть от этапов выполнения работ.

Городские власти обращаются к жителям с просьбой заранее учитывать изменения и планировать маршруты передвижения во избежание неудобств во время неудобств.

Водителям рекомендуют внимательно следить за дорожными знаками и временными схемами объезда, которые будут установлены на период работ.

Также в городе будут действовать и другие временные перекрытия, связанные с аварийными и ремонтными работами на инфраструктуре.

На улице Алексея Древаля у дома №85 проезд автотранспорта перекрыт до 29 мая. Там производятся аварийно восстановительные работы на теплосетях.

Отдельно отмечается, что на улице Героев Украины у дома №1 также действуют временные неудобства, связанные с заменой аварийного участка канализационного коллектора.

