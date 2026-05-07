Обмеження руху транспорту в Полтавській області запровадять в одному із міст, тому розповідаємоп ро це більше.

Обмеження руху транспорту в Кременчуку Полтавської області вводять у зв’язку з роботами з прокладання інженерних мереж, які виконуватимуть на одній із міських вулиць, повідомляє Politeka.

Як зазначають у пресслужбі міської ради, обмеження руху транспорту в Полтавській області стосуються ділянки вулиці Миколи Гоголя від вулиці Академіка Маслова до будинку №19.

Саме там планують проводити роботи з підключення житлового будинку до інженерних мереж. Згідно з оприлюдненою інформацією, 11 травня з 08.00 до 18.00 проїзд на цій ділянці буде частково перекритий.

Водночас, 13 травня у період з 12.00 до 17.00 проїзд вулицею повністю перекриють. Таким чином, обмеження руху транспорту в Полтавській області матимуть поетапний характер і залежатимуть від етапів виконання робіт.

Міська влада звертається до мешканців із проханням заздалегідь враховувати зміни та планувати маршрути пересування, щоб уникнути незручностей під час дії незручностей.

Водіям рекомендують уважно стежити за дорожніми знаками та тимчасовими схемами обʼїзду, які встановлять на період робіт.

Також у місті діятимуть і інші тимчасові перекриття, які пов’язані з аварійними та ремонтними роботами на інфраструктурі.

На вулиці Олексія Древаля поблизу будинку №85 проїзд автотранспорту перекрито до 29 травня. Там проводяться аварійно відновлювальні роботи на тепломережах.

Окремо зазначається, що на вулиці Героїв України поблизу будинку №1 також діють тимчасові незручності, пов’язані із заміною аварійної ділянки каналізаційного колектора.

