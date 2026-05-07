Прогноз погоды с 8 по 17 мая в Харькове позволит местным жителям спланировать свои дела в соответствии с природными прихотями.

Прогноз погоды с 8 по 17 мая в Харькове свидетельствует о преимущественно неустойчивых условиях с чередованием ясных дней, облачности и периодических осадков, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 8 по 17 мая в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

8 мая станет одним из самых теплых дней начала периода. В течение суток температура будет колебаться от +15 до +28°, при этом в течение всего дня удержится ясное небо, без осадков.

9 мая в городе сохранится облачность, которая продержится до вечера. Температура воздуха будет составлять от +13 ° до +17 °. Существенных осадков не прогнозируется, однако ощущение прохлады будет усиливаться из-за повышенной влажности.

10 мая облачность останется, а солнце будет редко. Температурные показатели будут в пределах от +12 до +17, осадков не ожидается, хотя небо будет оставаться преимущественно затянутым облаками.

11 мая погодные условия изменятся более ощутимо. В течение дня небо будет облачным, днем ​​и вечером будет идти дождь. Температура будет колебаться от +12° ночью до +22° днем.

12 мая также пройдет под пасмурным небом. Осадки синоптики не прогнозируют, однако небо будет оставаться затянутым облаками с утра до вечера. Температура воздуха будет достигать +22° в дневные часы.

13 мая облачность сохранится в течение всего дня. В дневные часы возможен кратковременный мелкий дождь, который прекратится еще до вечера. Температура будет держаться от +14° до +21°.

14 мая облачность сохранится весь день, а во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха будет составлять до +23° в дневные часы.

15 мая также пройдет под пасмурным небом. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который может занять до вечера. Температура будет колебаться от +14 ° до +23 °.

16 и 17 мая погодные условия будут оставаться подобными. Преобладает облачность, в дневные часы возможны кратковременные осадки в виде мелкого дождя, которые к вечеру будут прекращаться.

Температура воздуха сохранится на уровне до +23° в самые теплые часы.

Таким образом, прогноз с 8 по 17 мая в Харькове демонстрирует переход от более стабильной и солнечной погоды в начале периода к более влажной.

