Графики отключения света на 9 мая продлятся много часов, однако охватят только отдельные населенные пункты в Полтавской области, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
Украинцам показали плановые графики отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 9 мая из-за плановых и профилактических ремонтных работ.
09.05.2026 с 08:00–20:00 часа будут выключать электричество в селе Щербакы. В субботу свет исчезнет на 12 часов подряд по следующим адресам:
- Богдана Хмельныцького — №10
- Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
- пров. Вышневый — №1-5, 7А, 12, 23, 27
- Героив полку «Азов» — №1-12, 11/2
- Зализнычна — №6, 9, 11-13
- Зелена диброва — №2-7, 9-11, 13/1, 14-16, 16/2, 18, 20, 22
- Кильцева — №9, 11
- Кобзарська — №1, 3-6, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 22, 24
- Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21
- Марка Кропывныцького — №2, 3А, 3-9, 11, 13-16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- Омельныцька — №1, 1-А, 2-11, 13-15, 14А, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Революционерив — №1, 6-11, 17, 25
- Садова — №2.
С 08:00–20:00 будут продолжаться дополнительные ограничения в селе Демыдивка. Ограничат электричество в домах, расположенных на улицах:
- Весела — №2-4, 6-7, 9-11, 14-18
- Садова — №1-5, 8, 10, 12, 14
- Украинськои Перемогы — №29
С 08:00–20:00 часов будет отсутствовать электричество в селе Варакуты, через плановые работы на электросетях. Обесточат такие улицы:
- Автозаводська — №1-4, 6-9, 11-13, 16-24, 26-30, 27А, 29А
- Нова — №1, 3, 5-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31-32
С 08:00–20:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в селе Радочыны. Исчезнет электричество по следующим адресам:
- пров. Вильный — №1-4
- Кременчуцька — №1-4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н
- Молодижна — №2-4, 6-8, 10-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Набережна — №2-14, 16-18, 20-21, 24-26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 25
- Садова — №2-3, 5-6, 10
- Степова — №2-3, 5-7, 9, 12
- Червонои Калыны — №1-4, 6, 8, 8-А, 9-10, 12-14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.
