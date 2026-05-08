Графіки відключення світла на 9 травня триватимуть багато годин, проте охоплять лише окремі населені пункти у Полтавській області, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Українцям показали планові графіки відключення світла у Полтавській області, що будуть діяти на 9 травня через планові та профілактичні ремонтні роботи.
09.05.2026 року з 08:00–20:00 години вимикатимуть електрику в селі Щербаки. В суботу світло зникне на 12 годин поспіль за наступними адресами:
- Богдана Хмельницького — №10
- Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
- пров. Вишневий — №1-5, 7А, 12, 23, 27
- Героїв полку «Азов» — №1-12, 11/2
- Залізнична — №6, 9, 11-13
- Зелена діброва — №2-7, 9-11, 13/1, 14-16, 16/2, 18, 20, 22
- Кільцева — №9, 11
- Кобзарська — №1, 3-6, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 22, 24
- Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21
- Марка Кропивницького — №2, 3А, 3-9, 11, 13-16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- Омельницька — №1, 1-А, 2-11, 13-15, 14А, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Революціонерів — №1, 6-11, 17, 25
- Садова — №2.
З 08:00–20:00 години триватимуть додаткові обмеження в селі Демидівка. Обмежать електрику в будинках, що розташовані на вулицях:
- Весела — №2-4, 6-7, 9-11, 14-18
- Садова — №1-5, 8, 10, 12, 14
- Української Перемоги — №29
З 08:00–20:00 години буде відстуня електрики в селі Варакути, через планові роботи на електромережах. Знеструмлять такі вулиці:
- Автозаводська — №1-4, 6-9, 11-13, 16-24, 26-30, 27А, 29А
- Нова — №1, 3, 5-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31-32
З 08:00–20:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в селі Радочини. Зникне електрика за такими адресами:
- пров. Вільний — №1-4
- Кременчуцька — №1-4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н
- Молодіжна — №2-4, 6-8, 10-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Набережна — №2-14, 16-18, 20-21, 24-26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 25
- Садова — №2-3, 5-6, 10
- Степова — №2-3, 5-7, 9, 12
- Червоної Калини — №1-4, 6, 8, 8-А, 9-10, 12-14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.
