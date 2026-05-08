Вводятся новые плановые графики отключения света, которые продлятся в Киевской области на 9 мая.

Украинцам показали плановые графики отключения света, запланированные в Киевской области на 9 мая в субботу, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київські регіональні електромережі» .

Вводятся плановые графики отключения света в Киевской области на 9 мая, ведь энергетики будут проводить профилатические и плановые ремонтные работы.

ПрАТ «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Горной сельской территориальной громады. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии 9 мая 2026 года в селе Гора. Обестоки вводятся с 08:00 до 20:00 часов в домах, расположенных по следующим адресам:

Квитнева — № 3, 23

Коротныцького Мыколы — № 124

Молодижна — № 2

Наукы — № 15А, 23, 24, 25, 26, 27, 29

Яблунева — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 27А

Лисова — № 27-А, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 33-А.

Жителей села Чепылиевка предупредили о масштабном плановом отключении электроэнергии, которое состоится в связи с проведением профилактических работ на электросетях. Работы будет выполнять ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети».

Временные ограничения намечены на 9 мая 2026 года. Отключение света будет продолжаться с 08:00 до 20:00.

Без электроснабжения на этот период останутся жители нескольких улиц села Чепылиивка. В частности, работы затронут улицы Героев Украины, Джерельной, Молодижной, Набережной и Надричной. Также временные неудобства испытают жители садовых обществ.

