Вводять нові планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Київській області на 9 травня.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Вводять планові графіки відключення світла у Київській області на 9 травня, адже енергетики проводитимуть профілатичні та планові ремонтні роботи.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Гірської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії 9 травня 2026 року в cелі Гора. Знеструмлення вводяться з 08:00 до 20:00 години в будинках, що розташовані за такими адресами:

Квітнева — № 3, 23

Коротницького Миколи — № 124

Молодіжна — № 2

Науки — № 15А, 23, 24, 25, 26, 27, 29

Яблунева — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 27А

Лісова — № 27-А, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 33-А.

Жителів села Чепиліївка попередили про масштабне планове відключення електроенергії, яке відбудеться у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах. Роботи виконуватиме ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Тимчасові обмеження заплановані на 9 травня 2026 року. Відключення світла триватимуть із 08:00 до 20:00.

Без електропостачання на цей період залишаться мешканці кількох вулиць села Чепиліївка. Зокрема, роботи торкнуться вулиць Героїв України, Джерельної, Молодіжної, Набережної та Надрічної. Також тимчасові незручності відчують жителі садових товариств.

