Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може стати відчутнішим у разі погіршення ситуації із забезпеченням фермерів необхідними ресурсами.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може посилитися через нестачу добрив, яка вже впливає на підготовку до весняної посівної кампанії, повідомляє Politeka.

Аграрії повідомляють про складнощі з постачанням аміачної селітри після атак на критичну інфраструктуру та проблем із перевезеннями.

Представники аграрного ринку зазначають, що нинішня ситуація стала однією з найскладніших за останні роки. Координатор комітету операторів ринку добрив асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Євген Барков повідомив, що нестача запасів аміачної селітри в Україні зараз оцінюється у межах 100–170 тисяч тонн.

За словами експерта, взимку українські господарства зіткнулися не лише з несприятливою погодою. Додаткові труднощі виникли через обстріли енергетичних об’єктів, перебої у роботі транспорту та затримки імпортних поставок. Саме це створило ризики для забезпечення аграріїв азотними добривами.

Фахівці наголошують, що нестача селітри здатна вплинути на майбутній урожай. Частина озимих культур опинилася у складному стані після ожеледиці та утворення крижаної кірки на полях. Через обмежений доступ кисню рослини потребують раннього підживлення, яке допомагає відновити нормальний розвиток посівів.

Із червня 2025 року до лютого 2026 року Україна імпортувала приблизно 307 тисяч тонн аміачної селітри. Водночас внутрішні підприємства за цей період виробили близько 437 тисяч тонн продукції. Навіть із накопиченням резервів у межах 450–700 тисяч тонн цього виявилося недостатньо для повного покриття потреб аграрного сектору.

Експерти додають, що імпорт продовжується, однак головною проблемою залишаються логістика та можливість швидко доставляти необхідні обсяги до регіонів. Додатковим варіантом могло б стати морське постачання вапняково-аміачної селітри, яка вважається безпечнішою під час транспортування.

Аналітики також попереджають, що дефіцит продуктів в Кіровоградській області може стати відчутнішим у разі погіршення ситуації із забезпеченням фермерів необхідними ресурсами. Через це аграрний ринок уважно стежить за темпами імпорту та стабільністю логістичних маршрутів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.