Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области может предусматривать единовременную выплату в размере 10 пенсий для отдельных категорий украинцев.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области в виде единовременной выплаты десяти пенсий предусмотрена для граждан, работавших в бюджетной и коммунальной сферах, имеющих необходимый стаж, сообщает Politeka.

Речь идет о работниках образования, медицины, социального обеспечения и других профессий, которым государство может начислить значительную доплату после оформления пенсии.

На официальном сайте Пенсионного фонда Украины отмечено, что такая единовременная денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется не всем людям.

Это касается граждан, которые до выхода на заслуженный отдых работали на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет.

Если человеку назначена пенсия, например, в размере 2500 гривен, то единовременно она может получить еще 25000 гривен помощи.

В то же время денежная помощь для пенсионеров в Одесской области в таком формате доступна только при соблюдении нескольких обязательных условий.

Для мужчин необходимый страховой стаж должен составлять не менее 35 лет, а для женщин не менее 30 лет. Кроме того, человек не должен был раньше получать другой вид пенсии.

Еще одним важным условием является работа на момент выхода на пенсию именно в бюджетной или коммунальной сфере в должности, позволяющей оформить пенсию по выслуге лет.

Чаще это касается работников образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также артистов театра, кино и спортсменов.

В Пенсионном фонде отмечают, что недостаточно просто иметь опыт работы в государственном учреждении. Должность и место работы должны входить в перечень, определенный постановлением Кабинета Министров № 909.

именно этот документ определяет, кто имеет право на пенсию по выслуге лет и, соответственно, на получение единовременной выплаты в размере десяти пенсий.

