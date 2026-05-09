Удорожание проезда в Харьковской области сопровождается обновлением организации перевозок и поиском баланса между экономической устойчивостью перевозчиков и доступностью транспорта.

Подорожание проезда в Харьковской области зафиксировано в Лозовской общине с 1 мая после обновления расчетов перевозчиками из-за увеличения расходов на горючее и удержания транспорта, сообщает Politeka.

По словам первого заместителя городского головы Лозовой Александра Жидкова, транспортные компании пересмотрели стоимость из-за роста цен на дизель, смазочные материалы и комплектующие, а также повышения оплаты труда работников отрасли. Предыдущие тарифы оставались неизменными с 2024 года, что повлекло за собой финансовые трудности в работе маршрутной сети.

Обновленная система расчетов предполагает, что поездка в черте города стоит около 20 гривен, а маршрут в поселок Лимановка — примерно 25 гривен. Для отдельных категорий пассажиров установлены пониженные условия: пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью третьей группы платят 15 гривен, дети от 7 до 14 лет – 10 гривен.

В общине также продолжают действовать 14 бесплатных рейсов для льготных пассажиров. На их содержание в 2026 году заложено около 5,7 млн. грн. из местного бюджета.

Помимо пересмотра тарифов, в транспортной системе готовятся изменения в графиках движения. В частности, планируется запуск дополнительного вечернего рейса в 21:10 для пассажиров, прибывающих последним поездом из Харькова. Новый маршрут будет сначала работать в тестовом режиме в течение двух недель.

Местные власти подчеркивают, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается обновлением организации перевозок и поиском баланса между экономической стабильностью перевозчиков и доступностью транспорта для жителей общины.

