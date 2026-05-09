Подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується оновленням організації перевезень і пошуком балансу між економічною стабільністю перевізників та доступністю транспорту.

Подорожчання проїзду в Харківській області зафіксоване у Лозівській громаді з 1 травня після оновлення розрахунків перевізниками через збільшення витрат на пальне та утримання транспорту, повідомляє Politeka.

За словами першого заступника міського голови Лозової Олександра Жидкова, транспортні компанії переглянули вартість через зростання цін на дизель, мастильні матеріали та комплектуючі, а також підвищення оплати праці працівників галузі. Попередні тарифи залишалися незмінними з 2024 року, що спричинило фінансові труднощі в роботі маршрутної мережі.

Оновлена система розрахунків передбачає, що поїздка в межах міста коштує близько 20 гривень, а маршрут до селища Лиманівка — приблизно 25 гривень. Для окремих категорій пасажирів встановлено знижені умови: пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, діти від 7 до 14 років — 10 гривень.

У громаді також продовжують діяти 14 безкоштовних рейсів для пільгових пасажирів. На їх утримання у 2026 році закладено близько 5,7 млн грн із місцевого бюджету.

Крім перегляду тарифів, у транспортній системі готують зміни у графіках руху. Зокрема, планується запуск додаткового вечірнього рейсу о 21:10 для пасажирів, які прибувають останнім поїздом із Харкова. Новий маршрут спершу працюватиме у тестовому режимі протягом двох тижнів.

Місцева влада наголошує, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується оновленням організації перевезень і пошуком балансу між економічною стабільністю перевізників та доступністю транспорту для мешканців громади.

