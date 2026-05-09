Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире связано с обновлением расценок на обращение с отходами и резкое удорожание топлива, сообщает Politeka.

6 мая 2026 года исполнительный комитет городского совета согласовал новые тарифы для всех операторов, осуществляющих сбор и транспортировку бытового мусора. Решение включает как многоквартирный фонд, так и частный сектор.

Главным фактором пересмотра стало изменение стоимости дизельного горючего. По данным городского управления, средний показатель в расчетах вырос с 50,40 грн. до примерно 90,08 грн. за литр, что существенно повлияло на себестоимость логистики.

Структура платежей для населения остается неизменной по части сбора и утилизации. Корректировка касается исключительно транспортного компонента, поэтому изменения отражаются постепенно в платежных квитанциях за май.

Для КАТП-0628 обновленные показатели составляют 69,81 грн. для многоэтажек и 76 грн. для частного сектора. Это примерно на 7,8% больше по сравнению с предыдущим уровнем.

Другой оператор «Грин Бин Украина» установил тарифы на уровне 68,58 грн и 74,61 грн в зависимости от типа жилья. ЧП «КВЖРЭП №8» также пересмотрело расценки, зафиксировав 68,08 грн и 74,07 грн соответственно.

Все обновления сформированы на основе обращений предприятий, поступивших в горсовет еще в начале весны 2026 года. Городские власти отмечают, что изменения должны компенсировать рост расходов и обеспечить стабильность работы системы вывоза отходов.

