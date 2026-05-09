Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі пов’язане з оновленням розцінок на поводження з відходами та різким здорожчанням пального, повідомляє Politeka.

6 травня 2026 року виконавчий комітет міської ради погодив нові тарифи для всіх операторів, що здійснюють збирання й транспортування побутового сміття. Рішення охоплює як багатоквартирний фонд, так і приватний сектор.

Головним фактором перегляду стала зміна вартості дизельного пального. За даними міського управління, середній показник у розрахунках зріс із 50,40 грн до приблизно 90,08 грн за літр, що суттєво вплинуло на собівартість логістики.

У результаті підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі напряму пов’язане з оновленням паливної складової, яка формує значну частину витрат перевізників.

Структура платежів для населення залишається незмінною в частині збору та утилізації. Коригування стосуються виключно транспортного компоненту, тому зміни відображаються поступово в платіжних квитанціях за травень.

Для КАТП-0628 оновлені показники становлять 69,81 грн для багатоповерхівок і 76 грн для приватного сектору. Це приблизно на 7,8% більше порівняно з попереднім рівнем.

Інший оператор, «Ґрін Бін Україна», встановив тарифи на рівні 68,58 грн та 74,61 грн залежно від типу житла. ПП «КВЖРЕП №8» також переглянуло розцінки, зафіксувавши 68,08 грн і 74,07 грн відповідно.

Усі оновлення сформовані на основі звернень підприємств, які надійшли до міськради ще на початку весни 2026 року. Міська влада зазначає, що зміни мають компенсувати зростання витрат і забезпечити стабільність роботи системи вивезення відходів.

