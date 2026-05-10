Прогноз на неделю с 11 по 17 мая в Харькове свидетельствует о теплой весенней погоде с преимущественно облачным небом и периодическими дождями.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Харькове опубликовал портал sinoptik.ua, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, 11 мая облачно в течение всего дня. Ночью температура воздуха будет +12°, утром ожидается +18°, а днем ​​столбики термометров поднимутся до +22°.

Вечером температура снизится до +18°. В дневные и вечерние часы прогнозируется мелкий дождь.

12 мая ситуация останется схожей. Ночью синоптики прогнозируют +12°, днем ​​воздух прогреется до +22°, а вечером будет +18°. Облачность воздержится с утра до позднего вечера, однако без осадков.

13 мая в городе также будет преобладать пасмурная атмосфера. Ночью температура составит +14°, днем ​​ожидается до +21°, а вечером воздух охладится до +17°.

В дневные часы предполагается сильная гроза и дождь. Ветер днем ​​усилится до 4 м/с, а влажность воздуха снизится до 38%.

Как отмечает прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Харькове, 14 мая станет одним из самых теплых дней этого периода. Ночью температура будет +14 °, утром воздух прогреется до +18 °, а днем ​​ожидается до +23 °.

Небо будет облачным в течение всех суток. Во второй половине дня прогнозируется мелкий дождь, который продлится до вечера.

15 мая снова прогнозируют пасмурную атмосферу и кратковременные дожди. Ночью температура будет +14 °, днем ​​ожидается до +23 °, а вечером будет около +17 °.

16 и 17 мая погодные условия в городе будут почти одинаковыми. Ночью температура будет держаться на уровне +14°, днем ​​воздух будет прогреваться до +23°, а вечером ожидается около +19°.

На протяжении всего дня небо будет облачным. Днем синоптики прогнозируют мелкий дождь.

Синоптики обращают внимание, что прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Харькове не предусматривает резкого похолодания.

