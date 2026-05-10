Прогноз на тиждень з 11 до 17 травня у Харкові свідчить про теплу весняну погоду з переважно хмарним небом та періодичними дощами.

Прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня у Харкові опублікував портал sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

Як інформують метеорологи, 11 травня буде хмарно протягом усього дня. Вночі температура повітря становитиме +12°, вранці очікується +18°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22°.

Увечері температура знизиться до +18°. У денні та вечірні години прогнозують дрібний дощ.

12 травня ситуація залишиться схожою. Уночі синоптики прогнозують +12°, удень повітря прогріється до +22°, а ввечері буде +18°. Хмарність утримається від ранку до пізнього вечора, однак без опадів.

13 травня в місті також переважатиме похмура атмосфера. Вночі температура складе +14°, удень очікується до +21°, а ввечері повітря охолоне до +17°.

У денні години передбачають сильну грозу і дощ. Вітер вдень посилиться до 4 м/с, а вологість повітря знизиться до 38%.

Як зазначає прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня у Харкові, 14 травня стане одним із найтепліших днів цього періоду. Уночі температура становитиме +14°, вранці повітря прогріється до +18°, а вдень очікується до +23°.

Небо залишатиметься хмарним упродовж усієї доби. У другій половині дня прогнозують дрібний дощ, який триватиме до вечора.

15 травня знову прогнозують похмуру атмосферу та короткочасні дощі. Вночі температура становитиме +14°, удень очікується до +23°, а ввечері буде близько +17°.

16 та 17 травня погодні умови в місті будуть майже однаковими. Уночі температура триматиметься на рівні +14°, удень повітря прогріватиметься до +23°, а ввечері очікується близько +19°.

Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. Удень синоптики прогнозують дрібний дощ,.

Синоптики звертають увагу, що прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня у Харкові не передбачає різкого похолодання.

