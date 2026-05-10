Прогноз на неделю с 11 по 17 мая в Киеве свидетельствует о неустойчивой весенней погоде с облачностью, периодическими дождями.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Киеве опубликовал портал sinoptik.ua, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Киеве предполагает, что 11 мая утро и вечер будут ясными, а днем ​​небо временно затянут облака.

Ночью температура будет +9°, утром воздух прогреется до +13°, а днем ​​ожидается до +20°. Вечером температура будет держаться на уровне +18°.

12 мая на протяжении всего дня будет облачно. Ночью температура составит +13 °, днем ​​воздух прогреется до +20 °, а вечером будет около +16 °.

В утренние часы синоптики прогнозируют сильный дождь, который во второй половине дня ослабнет, но к вечеру может снова усилиться.

13 мая станет самым прохладным днем. Ночью температура будет +10°, утром из-за влажности и ветра будет ощущаться только +7°, а днем ​​воздух прогреется до +11°. Дождь.

Как свидетельствует прогноз на неделю с 11 по 17 мая в Киеве, 14 мая погода несколько стабилизируется. Ночью температура воздуха будет +9°, днем ​​ожидается +17°, а вечером около +14°.

Облачность сохранится в течение всего дня, но без осадков. Влажность воздуха будет колебаться от 40 до 59%.

15 мая ситуация не изменится. Ночью синоптики прогнозируют +10°, днем ​​воздух прогреется до +17°, а к вечеру температура будет +14°.

16 мая в столице будет преобладать облачная атмосфера. Ночью температура составит +11 °, днем ​​столбики термометров поднимутся до +18 °, а вечером будет около +15 °.

17 мая солнце будет лишь изредка появляться из-за облаков. Ночью температура воздуха будет +11°, днем ​​ожидается +20°, а вечером около +18°. В дневные часы прогнозируется мелкий дождь, который прекратится к вечеру.

