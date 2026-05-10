Прогноз на тиждень з 11 до 17 травня у Києві свідчить про нестійку весняну погоду з хмарністю, періодичними дощами.

Прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня у Києві опублікував портал sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня у Києві передбачає, що 11 травня ранок та вечір будуть ясними, а вдень небо тимчасово затягнуть хмари.

Уночі температура становитиме +9°, вранці повітря прогріється до +13°, а вдень очікується до +20°. Увечері температура триматиметься на рівні +18°.

12 травня протягом усього дня буде хмарно. Вночі температура складе +13°, удень повітря прогріється до +20°, а ввечері буде близько +16°.

У ранкові години синоптики прогнозують сильний дощ, який у другій половині дня послабшає, але ближче до вечора може знову посилитися.

13 травня стане найпрохолоднішим днем. Вночі температура становитиме +10°, вранці через вологість та вітер відчуватиметься лише як +7°, а вдень повітря прогріється до +11°. Буде дощ.

Як свідчить прогноз на тиждень з 11 до 17 травня у Києві, 14 травня погода дещо стабілізується. Уночі температура повітря становитиме +9°, вдень очікується до +17°, а ввечері близько +14°.

Хмарність збережеться протягом усього дня, однак без опадів. Вологість повітря коливатиметься від 40% до 59%.

15 травня ситуація суттєво не зміниться. Вночі синоптики прогнозують +10°, удень повітря прогріється до +17°, а ввечері температура становитиме +14°.

16 травня у столиці також переважатиме хмарна атмосфера. Уночі температура складе +11°, удень стовпчики термометрів піднімуться до +18°, а ввечері буде близько +15°.

17 травня сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Уночі температура повітря становитиме +11°, вдень очікується до +20°, а ввечері близько +18°. У денні години прогнозують дрібний дощ, який припиниться до вечора.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.