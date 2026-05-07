Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается одним из ключевых инструментов поддержки переселенцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предусматривает обновленные правила подачи документов и начисление выплат для разных категорий переселенцев, сообщает Politeka.

В частности, Министерство социальной политики продлило срок подачи заявлений на получение денежной помощи для ВПЛ в Киевской области на проживание до 1 июня 2026 года.

Это означает, что внутри перемещенные лица имеют больше времени, чтобы оформить выплаты. Важно, что начисление поддержки для детей осуществляется с 1 февраля 2026 независимо от дохода родителей, если заявление было подано вовремя.

Размер такой выплаты составляет 3000 грн. на ребенка. Отдельные изменения коснулись нетрудоспособных лиц. Из-за повышения прожиточного минимума переселенцы, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения предельного дохода, получили возможность повторно обратиться для пересмотра.

При подаче документов до 1 июня 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если же обращение состоится позже, то средства начнут выплачивать с месяца подачи заявления.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области также предусматривает поддержку для людей с инвалидностью. Они могут получать по 3000 грн ежемесячно на одного человека.

В то же время для других категорий выплаты остаются на уровне 2000 грн на человека. Еще одно важное новшество касается продолжительности получения поддержки.

Количество шестимесячных периодов выплат увеличилось с четырех до пяти. Это позволяет наиболее уязвимым категориям переселенцев получать поддержку дольше.

Параллельно государство запустило информационную кампанию, направленную на улучшение доступа переселенцев к социальным услугам в новых общинах.

Источник

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.