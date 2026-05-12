Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися через нестачу меду на внутрішньому ринку України, що вже впливає на обсяги експорту та ціни, повідомляють представники галузі, повідомляє Politeka.

За словами генерального директора компанії-експортера Beehive Семена Гагаріна, тимчасове скорочення запасів триватиме щонайменше до нового врожаю, який очікують наприкінці літа. Найбільше ситуація позначається на поставках до країн Євросоюзу.

Фахівці прогнозують, що у 2026 році експорт може скоротитися на 10–20%. Якщо торік за кордон відправили близько 50 тисяч тонн продукції, то нині показники можуть знизитися до 40–45 тисяч.

Водночас учасники ринку оцінюють перспективи нового сезону стримано позитивно. За попередніми прогнозами, українські пасічники здатні зібрати від 60 до 80 тисяч тонн меду. Остаточні результати залежатимуть від погодних умов у найближчі місяці.

Експерти зазначають, що українська продукція традиційно орієнтована на зовнішні ринки. Майже 95% поставок припадає на держави ЄС, тому навіть короткочасне скорочення запасів створює ризики для позицій країни серед міжнародних експортерів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області у такій ситуації може відобразитися і на вартості меду в магазинах та на ринках, оскільки внутрішній попит залишається стабільно високим.

Представники галузі додають, що імпортери вже активніше звертають увагу на постачальників із Китаю, Індії та Аргентини. Через це українським виробникам важливо зберегти стабільні обсяги нового врожаю, аби уникнути втрати частини міжнародних контрактів.

