Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области продолжают предлагать жители региона, которые предоставляют временное убежище людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.

Актуальные предложения публикуют на платформе « Помогай », где регулярно обновляют список доступных вариантов.

Объявления охватывают как большие города, так и небольшие населенные пункты. Владельцы в большинстве своем предлагают проживание без арендной платы, однако могут просить помощи в быту или поддержания порядка в доме.

В Полтаве доступна отдельная комната в частном доме для женщины или супругов. На территории есть зеленая зона и приусадебный участок. В доме проживает пожилая хозяйка, которая не нуждается в постороннем уходе, однако имеет определенные возрастные особенности.

В селе Козловщина предлагают совместное проживание для женщины. Дом оборудован газовым отоплением, водоснабжением, интернетом и резервным питанием. Населенный пункт имеет базовую инфраструктуру и транспортное сообщение с областным центром.

Еще один вариант доступен в Кременчуге. Там переселенцам готовы предоставить комнату в частном доме женщине с ребенком. Оплата за проживание не предусмотрена, однако владельцы рассчитывают на пособие по ежедневным домашним делам.

Специалисты отмечают, что Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в значительной степени обеспечивается именно частными инициативами, позволяющими быстрее реагировать на нужды переселенцев и расширять количество доступных мест для проживания.

Перед заселением эксперты советуют внимательно обсуждать все условия, возможные расходы и бытовые обязанности во избежание недоразумений в дальнейшем. Также рекомендуется проверять актуальность объявлений непосредственно перед обращением к владельцам.

